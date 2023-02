Ein 62-jähriger, wohnsitzloser Mann wurde am Sonntagvormittag (19. Februar 2023) im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofes festgenommen.

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, wie die Polizei bei der Kontrolle herausfand. Die verhängte Geldstrafe konnte er jedoch nicht bezahlen - weswegen er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen antreten muss, berichtet die Bundespolizeiinspektion Nürnberg.

"Emotional, aber beruhigt": Polizist nimmt Hund bei sich zu Hause auf

Der Festgenommene war am Bahnhof in Begleitung seines dreieinhalbjährigen Mischlingsrüden namens "Odin" unterwegs. Der Hund brauchte ein neues, vorübergehendes zu Hause, allerdings konnten oder wollten Bekannte des Mannes den Hund nicht bei sich aufnehmen. Einen Platz im Tierheim konnte sich der Hundehalter nicht leisten. Daher bot einer der Polizeibeamten an, den Hund während der Inhaftierung des Mannes bei sich aufzunehmen. Der 62-Jährige stimmte dem Vorschlag "nach vertrauensvollen Gesprächen" zu.

Anschließend verabschiedete sich der Mann "emotional, aber beruhigt" von seinem Hund. Die Polizei lieferte den Festgenommenen in die Justizvollzugsanstalt ein.

Der Hund reiste zusammen mit dem Polizisten ins südliche Mittelfranken. Dort wird er die nächsten Tage in Gemeinschaft mit einem Schweizer Schäferhund verbringen. Am 31. März sollen Hund und Herrchen wieder zusammengeführt werden.