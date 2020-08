Nürnberg vor 23 Minuten

Großaktion

Corona-Schutz: Polizei kontrolliert Einhaltung der Maskenpflicht in Bus und Bahn

Am Donnerstag findet in ganz Bayern eine Schwerpunktaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr statt. Auch in Nürnberg kontrolliert die Polizei in Bussen und Bahnen, ob die Fahrgäste einen Corona-Schutz tragen.