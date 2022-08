Am Laufertorgraben in Nürnberg gab es am Mittwoch (3. August 2022) Laser-Geschwindigkeitsmessungen, berichtet die Polizei.

In diesem Bereich darf bis zu 50 km/h gefahren werden. Ein 25-Jähriger war mit seinem Wagen mehr als doppelt so schnell unterwegs. Die Polizei erwischte ihn mit 110 km/h.

Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1120 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot, erklärt die Polizei.