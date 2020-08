Familienstreit endet mit Hundeattacke auf Polizisten in Nürnberg: Am Sonntagabend (16.08.2020) wurde die Polizei in Nürnberg zu einem Einsatz in den Pegnitzauen gerufen. Wie aus dem Bericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken hervorgeht, war es gegen 20.00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei größeren Personengruppen, der zu eskalieren drohte.

Als die Streife eintraf, um die Auseinandersetzung zwischen den Familien zu schlichten, riss sich ein Schäferhund aus einer der Gruppen los. Der Hund war äußerst aggressiv und ging auf einen der Polizeibeamten los. Das Tier verletzte ihn mit einem Biss.

Schäferhund geht auf Polizisten in Nürnberg los

Als der Hund erneut auf den Polizisten losgehen wollte, feuerte ein weiterer Beamter einen Schuss auf die Hinterläufe des Tieres, um den Angriff zu verhindern. Der verletzte Beamte wurde in ein Krankenhaus gebracht und auch der angeschossene Hund kam in eine Klinik. Der Schäferhund verstarb jedoch einige Stunden später.

Es stellte sich heraus, dass das aggressive Tier bereits vor dem Eintreffen der Polizei zwei Menschen verletzt hatte: Ein Kind und ein Mann aus der "gegnerischen" Gruppe wurden gebissen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zum Einsatz der Schusswaffe durch den Polizeibeamten übernommen. Gegen den Hundehalter wird außerdem wegen Körperverletzung ermittelt.

