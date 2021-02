Nürnberg vor 13 Minuten

Einsatz

Polizei beendet illegale "Zocker-Runde" in Gaststätte - 10.000 Euro sichergestellt

Ungewöhnlich viele Menschen strömten am Freitagabend in eine Nürnberger Gaststätte - und erregten so die Aufmerksamkeit der Polizei. Die Beteiligte trafen sich wohl zu einer illegalen Glücksspiel-Runde.