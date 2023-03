Nürnberg: "Pizzeria Roma" hält Ausschau nach Nachfolger

Restaurant-Chef will Betrieb abgeben - Lokal mit Zukunft?

"Zu verkaufen": Sohn des Betreibers äußert sich

In einer Facebook-Gruppe kündigt Oltjon Halilaj an, dass die Räumlichkeiten der "Pizzeria Roma" in Nürnberg zum Verkauf stehen. Im Gespräch mit inFranken.de verrät der Sohn des Betreibers Skender Halilaj, dass der familiengeführte Betrieb einen Nachfolger suche.

"Pizzeria Roma" in Nürnberg soll weitergeführt werden - und das am besten so schnell wie möglich

Die "Pizzeria Roma" erfreut sich großer Beliebtheit: "Sehr leckeres Essen und schöner Biergarten", "Das 'Roma' ist immer eine Sünde wert", mit sehr guten Google-Rezensionen und einer 4,2-Sterne-Bewertung schneidet das italienische Restaurant gut ab. Aus privaten Gründe wolle Skender Halilaj die Pizzeria nun jedoch abgeben, erklärt sein Sohn Oltjon gegenüber inFranken.de.

"Zu verkaufen: gut eingeführter Gastronomiebetrieb mit etwa 250+ Quadratmetern", ist auf Facebook zu lesen. Die Immobilie in Katzwang an der Hauptstraße sei in zwei Hälften aufgeteilt: Zum einen gebe es ein etwa 100 Quadratmeter großes Wohngeschoss. Das darunter liegende Restaurant sei "150 Quadratmeter groß und hat etwa 60 Sitzplätze plus einen separaten Raum von etwa 30 Quadratmetern mit einer Kapazität von 20 Sitzplätzen", heißt es. Der Betrieb verfüge zudem über einen großen Garten von etwa 700 Quadratmetern "mit einer Kapazität von mehr als 100 Plätzen und einen großen Parkplatz".

Etwa sieben Jahre lang gebe es den Betrieb bereits, so der Sohn des Chefs, der ebenfalls im Lokal mitarbeitet. Die Familie würde sich freuen, so schnell wie möglich einen Nachfolger zu finden, der die "Pizzeria Roma" in Nürnberg weiterführt. Bis es so weit ist, habe das Restaurant weiterhin geöffnet. Bei Interesse könne man sich an Oltjon Halilaj unter der Telefonnummer 0176/22743386 wenden.

Auch interessant: Neuer Laden sorgt für Mega-Ansturm mit Polizeieinsatz - selbst Kai Pflaume meldet sich