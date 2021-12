"Sie sind rund wie ein Pfannkuchen, weich im Griff und sie reagieren auf Berührung mit beruhigenden oder aktivierenden Tönen, Melodien und Vibration": die klingenden Kissen der dänischen Firma inmutouch sollen

"inmuRELAX fördert mit ruhigen Tonfolgen die Entspannung, das zweite Modell inmuDANCE regt mit lebhaften Melodien zur Bewegung an", so die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Mehrere Exemplare des Entspannungskissens wurden mit Unterstützung des Pflegepraxiszentrums Nürnberg im Sebastianspital erprobt. "Die kleinen Kissen kamen bei allen Beteiligten so gut an, dass mit einer großzügigen Spende der Stiftung Altenhilfe der Sparkasse Nürnberg nun für jeden Pflegebereich sowie für die Corona-Isolierstation im Sebastianspital mindestens eine der beiden Produktvarianten gekauft und als neues Betreuungsangebot eingeführt wird", heißt es.