Neuer Burger-Laden eröffnet in Nürnberg - erstes Restaurant in Franken

: Beliebte Burger-Kette bezieht Eröffnung im Oktober 2021 geplant - Lokal mit über 300 Quadratmetern Fläche

Noch dieses Jahr soll es so weit sein: Das erste "Peter Pane"-Restaurant eröffnet in Franken. Ab Oktober 2021 will die angesagte Gastronomie-Kette dann auch in Nürnberg ihre Burger verkaufen - auf mehr als 300 Quadratmetern Fläche. Das wachsende Unternehmen aus Lübeck (Schleswig-Holstein) zieht mit seinem neuen Lokal in den ehemaligen Vapiano in der Königstraße 17.

"Peter Pane": Neues Burger-Lokal in Nürnbergs Innenstadt

Auf der Speisekarte von "Peter Pane" finden sich allerlei verschiedene Burger-Varianten: Neben Rindfleisch-Klassikern und Hähnchen-Burgern werden auch Burger ohne Brot angeboten. Außerdem gibt es der Restaurant-Kette zufolge eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Burgern - die fleischlosen Alternativen machen mittlerweile jeden vierten verkauften Burger aus, wie die "Peter Pane" auf seiner Website erklärt.

Aktuell wirbt der Burger-Laden mit der Aktion "Iss das bunt": "Für jeden Burger und Salat, der im Juli bei uns gegessen wird, pflanzen wir einen Quadratmeter Blumenwiese", erklärt "Peter Pane". Am "Meatless Monday", also jeden Montag, gibt es außerdem jeden fleischlosen Burger für 6,90 Euro. Verkauft werden die Burger in Nürnberg in einem Restaurant mit 238 Quadratmetern Gastraum-Fläche - hinzukommen 93 Quadratmeter Außenfläche.

Mittlerweile gibt es mehr als 40 "Peter Pane"-Restaurants, in denen derzeit rund 1800 Menschen angestellt sind. Die Zahl der Burger-Läden soll allerdings noch weiter wachsen: Bis 2026 will die Kette 100 Restaurants führen. Und neben einem eigenen Foodtruck, der derzeit in Schleswig-Holstein unterwegs ist, gehört dann bald auch das neue Burger-Lokal in Nürnberg zu den "Peter Pane"-Restaurants.

Schon seit Februar gibt es in der Nürnberger Innenstadt eine "Five Guys"-Filiale. In der Karolinenstraße eröffnete die US-amerikanische Restaurantkette ihre erste Filiale in Franken.