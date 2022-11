Nürnberg vor 1 Stunde

Körperverletzung

Patient rastet aus, attackiert Sanitäter - und verletzt Polizisten

Rettungskräfte in Nürnberg hatten es am Montag mit einem sehr schwierigen Patienten zu tun. Statt sich helfen zu lassen, rastete der Mann aus und griff die Sanitäter an - und auch Polizisten, die zur Unterstützung gerufen wurden.