Mehrere Passanten haben einen bewusstlosen Mann am Dienstagvormittag aus der Pegnitz gerettet. Aus noch ungeklärter Ursache war der Rentner kurz nach 10:00 Uhr am Süßheimweg zu nah an den Fluss gekommen und in die Pegnitz gestürzt.

Die Passanten hatten den Sturz bemerkt und den mittlerweile bewusstlosen Mann aus dem Wasser gezogen. Nachdem sie Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet hatten, wurde der 82-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.