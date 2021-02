Viele Menschen haben sich schon darauf gefreut - doch schweren Herzens werden diese beliebten Nürnberger Märkte für das Jahr 2021 abgesagt. Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen kann sowohl der Nürnberger Ostermarkt auf dem Hauptmarkt als auch der Frühjahrs-Trempelmarkt in Teilen der Innenstadt nicht stattfinden, das teilte die Stadt Nürnberg mit.

Geplant waren der Nürnberger Ostermarkt auf dem Hauptmarkt vom 19. März bis 5. April 2021 und der Frühjahrs-Trempelmarkt für den 7. und 8. Mai 2021 in Teilen der Innenstadt. "Die Absage beider Märkte fällt uns schwer. Denn mit dem letzten Herbstmarkt konnten wir bereits Erfahrungen mit der Durchführung von Märkten unter Corona-Bedingungen sammeln", so Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas.

Notgedrungene Absage: Keine Planungssicherheit für Händler

Derzeit erlauben die in Bayern geltenden Corona-Vorschriften keine Märkte, ausgenommen Wochenmärkte. "Wir wissen nicht, was im März und April zulässig sein wird. Die Händlerinnen und Händler brauchen jedoch Planungssicherheit und einen gewissen zeitlichen Vorlauf", erklärt Fraas – daher erfolge jetzt die Absage. "Was den Trempelmarkt betrifft, so werden die Verkaufsstände dort hauptsächlich von Privatpersonen, darunter viele Kinder, betrieben. Diese wären an ihrem jeweiligen Stand für die Einhaltung von Abstands- und Hygienevorgaben zuständig. Das ist den Tremplerinnen und Tremplern nicht zumutbar und wäre für das Marktamt kaum kontrollierbar."

Bereits im vergangenen Jahr mussten die beiden beliebten Märkte wegen der Pandemie abgesagt werden. "Wir haben lange gehofft und alles dafür getan, dass wir zumindest den Ostermarkt in diesem Jahr durchführen können. Beim Trempelmarkt bleibt uns schon mit Rücksicht auf die vielen privaten Tremplerinnen und Trempler nur die Absage. Umso mehr hoffen wir, dass der Herbst-Trempelmarkt wieder stattfinden kann", so Christine Beeck, die Leiterin des städtischen Marktamts, das die Märkte veranstaltet.



Das Marktamt plant als Ersatz für den Ostermarkt im Frühjahr – abhängig vom Infektionsgeschehen und den dann geltenden Vorschriften – dezentrale Inseln in der Innenstadt, vergleichbar mit den Weihnachtsinseln im Advent. Diese Inseln mit einer reduzierten Anzahl von Verkaufsständen würden auf mehrere Standorte in der Altstadt verteilt werden. Mit einem solchen schlankeren Ersatzformat könne kurzfristig und flexibel auf das Corona-Geschehen reagiert werden.

In unserem aktuellen Corona-Ticker können Sie alles rund um das Infektionsgeschehen und die Corona-Maßnahmen in Nürnberg lesen.