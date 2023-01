Bei der zweiten Verleihung des Nachhaltigkeitspreises für Schulen in der Stadt Nürnberg unter dem Motto „Die Zukunft bist Du! – Du kannst die globale Welt besser und nachhaltiger für alle Menschen gestalten“ sind am Freitag, 27. Januar 2023, sechs Projekte von Nürnberger Schulen ausgezeichnet worden. Das teilt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung mit. Die am Wettbewerb teilnehmenden Schulen fieberten im Südpunkt der Bekanntgabe der Preisträger entgegen.

Der Nachhaltigkeitspreis wurde im Beisein von Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit, Cornelia Trinkl, Referentin für Schule und Sport, und Dr. Matthias Everding, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Nürnberg, an folgende Projekte und Schulen übergeben:

• „‘Fair’rückt“ an der Mittelschule Insel Schütt

• „Bilden durch Bildung“ an der Beruflichen Schule 7

• „azadi – Mode für Freiheit, ein Kooperationsprojekt zwischen sechs Institutionen“ an der Beruflichen Schule 5

• „Kleidertauschparty“ an der Lothar-von-Faber-Schule

• „Die Hummeln übernehmen Verantwortung“ an der Mittelschule Hummelsteiner Weg

• „Die Umwelt- und Energiedetektive – Unsere Nachhaltigkeitswoche“ an der Mittelschule Sperberschule

Die Wettbewerbsbeiträge konnten auf Grundlage der 17 Nachhaltigkeitsziele in den drei Kategorien „Ökologie“, „Ökonomie“ oder „Soziale Gerechtigkeit“ angesiedelt sein und mehrere Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Für ein langfristiges Projekt mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren gab es eine finanzielle Anerkennung von maximal 1 000 Euro. So soll das Projekt nicht nur durchgeführt, sondern auch weiterentwickelt werden. Den Preis vergibt die Stadt Nürnberg in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Nürnberg.

„Wir waren von Anfang an begeistert! Durch den Wettbewerb setzen sich junge Menschen aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Sie haben gemeinsam als Team Ideen entwickelt, wie sie ihr direktes Umfeld verbessern können. Dabei sind so viele tolle kleine und auch größere Projekte entstanden! Das Preisgeld der Sparkasse Nürnberg von insgesamt 5 000 Euro fließt jetzt in die Umsetzung der Projekte. Das freut uns!“, so Matthias Everding, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Nürnberg, über das Engagement seines Hauses.

Auch Umwelt- und Gesundheitsreferentin Britta Walthelm ist begeistert vom Engagement der Schulen: „Ich freue mich, dass wir hier heute viele engagierte junge Leute, denen unsere Welt und damit ihre Mitmenschen nicht egal sind, erleben dürfen, und dass hier das Wort Nachhaltigkeit keine Worthülse ist, sondern mit sinnvollen Inhalten gefüllt wird.“

Schul- und Sportreferentin Cornelia Trinkl sieht das große Potenzial der Schulfamilie: „Der Lebensraum Schule bietet den großen Vorteil, dass das Thema Nachhaltigkeit aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist nicht nur im Lehrplan PLUS verankert, sondern die vielfältigen Projekte in unseren Schulen, dem Institut für Pädagogik und Schulpsychologie oder der Energie- und Umweltstation zeigen, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit einen besonderen Stellenwert hat. Unsere Schulleitungen und Lehrkräfte in Nürnberg leisten auch hier eine grandiose Arbeit, indem sie die Schülerinnen und Schüler dazu aufrufen, ihr Umfeld aktiv zu gestalten. Jeder beziehungsweise jede kann eben Teil einer nachhaltigen und positiven Zukunft sein.“