Bereits am Montag (14. Februar 2022) hat ein Fahrer eines Autos die Südwesttangente in Nürnberg befahren, wobei er widerrechtlich ein blau-rotes-Blinklicht nutzte. Dadurch fühlten sich mehrere Verkehrsteilnehmer*innen gezwungen, dem Auto Platz zu machen.

Um 20.08 Uhr fuhr der spätere Geschädigte an der Höfener Spange, Auffahrt Nürnberg-Leyh/Höfen, auf die Südwesttangente in südliche Richtung zum Hafen auf. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung berichtet, bemerkte er wenig später ein mit überhöhter Geschwindigkeit hinter ihm fahrendes Auto, das eine blau-rote Warnleuchte beziehungsweise ein Blinklicht angebracht hatte.

Fahrer eines schwarzen BMWs gesucht: Vermutlich Warnleuchte widerrechtlich benutzt

Der Geschädigte ging davon aus, dass es sich dabei um ein Zivilfahrzeug der Polizei handelte und Platz machen müsste. Er wechselte auf die mittlere Fahrspur - weitere Verkehrsteilnehmer*innen taten es ihm gleich.

Bei dem Auto mit der Warnleuchte handelt es sich um einen schwarzen BMW, 530d, mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB). Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um kein Einsatzfahrzeug gehandelt hat, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Warnleuchte widerrechtlich benutzt worden ist.

Die Beamten ermitteln nun gegen den bislang Fahrer unter anderem wegen Nötigung und Amtsanmaßung. Zeugen und geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.