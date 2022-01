Am 9. Oktober 2022 wird zum dritten Mal der Rat für Integration und Zuwanderung der Stadt Nürnberg (kurz: Integrationsrat) gewählt. Dieser ist aus dem Ausländer- und Aussiedlerbeirat hervorgegangen und vertritt die Belange der Nürnbergerinnen und Nürnberger mit Migrationshintergrund, erklärt die Stadt Nürnberg.

Um die demografischen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen im Bereich von Migration und Integration in den vergangenen Jahren besser zu berücksichtigen, habe die Stadtverwaltung die Satzung und Wahlordnung des Integrationsrates überarbeitet. "In seiner gestrigen Sitzung beschloss der Nürnberger Stadtrat die neuen Fassungen mit nur einer Gegenstimme", heißt es.

Oberbürgermeister Marcus König (CSU): "Der Startschuss zur Neuwahl des Integrationsrates am 9. Oktober ist gefallen. Seit der letzten Wahl im Jahr 2016 hat sich unsere Stadtgesellschaft aufgrund der hohen Zuwanderung von Geflüchteten und aus der Europäischen Union stark gewandelt. Nürnberg ist eine wachsende Stadt, die immer bunter, vielfältiger und internationaler wird." Dies, so der Oberbürgermeister, werde sich im neuen Integrationsrat noch besser abbilden.

Der Integrationsrat besteht aus 30 Mitgliedern, die als (ehemalige) ausländische Staatsangehörige oder Aussiedlerinnen und Aussiedler die Nürnberger Bevölkerung mit Migrationshintergrund repräsentieren.

Als Interessensvertretung der Nürnbergerinnen und Nürnberger mit Migrationshintergrund wirke er insbesondere dabei mit, deren "Lebensverhältnisse zu verbessern und das friedliche und gleichberechtigte Zusammenleben in der Stadt zu fördern". Der Integrationsrat wird alle sechs Jahre gewählt. Er berät den Nürnberger Stadtrat.

Zum 31. Dezember 2021 lebten laut Stadt in Nürnberg 131.813 Ausländerinnen und Ausländer. Hinzu kommen 123.496 Deutsche mit Migrationshintergrund. Zusammengenommen beträgt ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 48,15 Prozent. Fast jede zweite Nürnbergerin oder fast jeder zweite Nürnberger hat somit einen Migrationshintergrund. Die aus dem Ausland nach Nürnberg zugewanderten Personen kommen aus über 160 Ländern.

Diejenigen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind bei der Integrationsratswahl wahlberechtigt. Weiterführende Informationen zum Rat für Integration und Zuwanderung und seiner Neuwahl am 09. Oktober 2022 sind in der Geschäftsstelle erhältlich. Kontakt: