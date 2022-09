Während der Neunhofer Kirchweih am letzten Ferienwochenende kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen, die auch den Öffentlichen Personennahverkehr betreffen. Von Donnerstag bis Dienstag, 8. bis 13. September 2022, kann die Buslinie 31 die Haltestelle „Neunhof“ nicht anfahren. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, werde als Ersatz für die Haltestelle „Neunhof“ im Binzenweg beziehungsweise in der Oberen Dorfstraße (bei Einmündung An der Wind) ein Halt eingerichtet.

Weitere Einschränkungen treffen die Buslinie 31 am Samstag, 10. September, von 15 bis 18.30 Uhr (Aufstellen der Kirchweihbäume) und am Sonntag, 11. September, zwischen 12.15 und 17.15 Uhr (Festzüge). Während der angegebenen Zeiten fährt die Linie 31 jeweils nur bis zur Haltestelle „Am Kressenstein“.

Während der Betzentänze am Montag, 12. September, von 14 bis 17 Uhr verlässt die Buslinie 31 ihre reguläre Route „Am Kressenstein“ und erreicht über „Am Knappsteig“ den Nachbarort Boxdorf Richtung Großgründlach. Diese Linienführung gilt auch in Richtung Haltestelle „Am Wegfeld“.

Die Ortsdurchfahrt Neunhof ist wegen der beiden Festzüge am Sonntag, 11. September, von 13 bis 17 Uhr, die Obere Dorfstraße (von Kraftshof bis „Am Kriegerdenkmal“) ab 13 Uhr und die Neunhofer Hauptstraße (von Friedrich-Staedtler-Schule bis Reichsbodenweg) bereits ab 10 Uhr für den gesamten Durchgangsverkehr komplett gesperrt.

Am Samstag, 10. September, und Montag, 12. September, ist am Nachmittag auch mit Verkehrsbehinderungen wegen dem Baumaufstellen und dem Betzentanz zu rechnen; Umleitungen sind ausgeschildert.

Für Besucherinnen und Besucher der Festzüge steht der Großparkplatz der Firma Staedtler an der Moosäckerstraße kostenlos zur Verfügung. In der Neunhofer Hauptstraße gibt es ab Haus-Nummer 73 (Friedrich-

Staedtler-Schule) keine Parkmöglichkeiten.

Vorschaubild: © Gerhard / pixabay.com (Symbolbild)