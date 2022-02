Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) beginnt mit der Neugestaltung des Nägeleinsplatzes. Im Sör-Werkausschuss am Mittwoch, 2. Februar 2022, wurde die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt beschlossen. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, können die ersten Vorarbeiten jetzt beginnen.

Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel sagt: „Seit 2018 stehen wir beim Nägeleinsplatz mit verschiedenen Formaten im engen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Es ist eine zentrale Grünfläche der Altstadt, deshalb kann man den Weg bis zur Umgestaltung nur gemeinsam gehen. Und das haben wir getan. Ich sage allen Beteiligten herzlichen Dank dafür. Und jetzt geht es endlich los. Wir wollen möglichst allen Belangen Rechnung tragen und werden dieses Areal schöner und attraktiver machen.“

Die Realisierung des ersten Bauabschnitts im Bereich Hallertorhof, Kettensteg und der westlichen Hälfte des Nägeleinsplatzes ist für den Mai 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten dieses Abschnitts betragen 1,5 Millionen Euro. Die zu sanierende Fläche liegt innerhalb des Stadterneuerungsgebiets Nördliche Altstadt, die Umgestaltung des Nägeleinsplatzes mit seinem Umfeld wird deshalb im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ durch den Freistaat Bayern gefördert. Städtische Eigenmittel werden aus dem Budget des Masterplans Freiraum bereitgestellt.

Die Vorarbeiten zur Umsetzung des ersten Bauschnitts beginnen umgehend, damit sie vor Beginn der Vogelbrutzeit abgeschlossen sind. Von Montag bis Freitag, 21. bis 25. Februar 2022, wird Unterwuchs beseitigt, um die Wachstumsbedingungen für eine artenreichere Neupflanzung zu verbessern: Im Bereich Hallertorhof und Kettensteg werden insgesamt sechs Bäume gefällt, deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist: vier Hainbuchen mit Stammdurchmessern von 35 bis 45 Zentimetern, ein zweistämmiger Feldahorn mit Stammdurchmessern von 40 und 20 Zentimetern und eine Erle mit 77 Zentimetern Stammdurchmesser. Darüber hinaus müssen vier Großsträucher weichen: eine Eibe und drei Felsenbirnen. Als Neupflanzungen sind im Laufe der Umgestaltung zwölf Bäume und 13 Großsträucher vorgesehen. Daneben werden zwei Großsträucher verpflanzt, nämlich eine Kornelkirsche und eine Stechpalme.

Ab 2023 sind die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt am Weinstadel geplant. Zuletzt werden voraussichtlich ab 2024 in einem dritten Bauabschnitt der östliche Teil des Nägeleinsplatzes und das Areal rund um die Maxbrücke umgebaut. Der Beginn des dritten und letzten Bauabschnitts ist abhängig von der Fertigstellung des Umbaus der neuen Wehranlage am Nägeleinsplatz, die durch einen privaten Investor erfolgt.