Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) hat den Spielplatz in der Wandererstraße am Eberhardshof nach siebenmonatiger Bauzeit fertiggestellt, teilt die Stadt Nürnberg mit. Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel übergab die Anlage zusammen mit Heinz-Claude Aemmer, Erster Vorsitzender des Bürgervereins Gostenhof–Kleinweidenmühle Muggenhof und Doos e.V., sowie dem Planungsteam am Montag, 13. Dezember 2021, der Öffentlichkeit.

„Es freut mich, einen weiteren Spielplatz im Nürnberger Westen einweihen zu können. Den Planern ist es gelungen, den Raum optimal zu nutzen und ein attraktives Angebot für Kleinkinder, Kinder und Jugendliche zu machen“, sagt Bürgermeister Christian Vogel. „Es ist wirklich schön hier neben dem alten denkmalgeschützen Bauernhof.

Gleichzeitig konnten der alte Baumbestand erhalten und drei neue Bäume gepflanzt werden. Letzteres ist mir besonders wichtig, da es auch einklares Bekenntnis für mehr Bäume in Nürnberg ist. Die Sommer werden zunehmend trockener und heißer. Da brauchen wir jeden Baum, der das Stadtklima positiv beeinflusst.

Für den Spielplatz am Eberhardshof garantieren sie Schatten und angenehme Temperaturen für spielende Kinder und Jugendliche.“ „Es ist immer schön, neue Spielanlagen im urbanen Raum zu haben. Gerade in Zeiten wie diesen ist es toll, dass die Kinder die Möglichkeit bekommen, sich an der frischen Luft zu bewegen“, lobt auch HeinzClaude Aemmer.

Markus Schwendinger vom Stadtplanungsamt ergänzt: „Bereits bei der Planung des neuen Quelleparks wurde deutlich, dass das Spielangebot für Kinder noch weiter verbessert werden muss. Auch in Hinsicht auf die Fertigstellung von Wohnraum im unmittelbaren Umfeld wurde entschieden, den Spielplatz neben dem Eberhardshof aufzuwerten und neu zu gestalten.

Bei der Gestaltung wurden die Wünsche der Kinder mit einbezogen.“ 60 Prozent der Kosten übernimmt die Regierung von Mittelfranken aus Mitteln der Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden.

„Mein Dank geht an die Regierung von Mittelfranken für das stets offene und gute Miteinander. Ohne die Förderung wäre manches an durchgeführten Bauprojekten so nicht möglich“, betont Bürgermeister Christian Vogel.

Die alte Spielanlage am Eberhardshof war dringend sanierungsbedürftig und wurde in der Zeit von Juni bis Dezember 2021 saniert. Sör hat die bestehende Sandspielfläche für Kleinkinder vergrößert und das Spielangebot vielfältiger gestaltet; es gibt nun Tischtennisplatten sowie einen Basketballkorb. Die Spielelemente greifen das Thema Bauernhof auf und beziehen somit den benachbarten historischen Eberhardshof ein.

Zusammen mit dem Um- und Neubau des Spielplatzes Leiblsteg, der bereits 2018 eröffnete, hat die Stadt Nürnberg in den vergangenen fünf Jahren über 4 Millionen Euro in die Aufwertung des Stadtteils Eberhardshof investiert.