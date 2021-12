Von Finnland nach Deutschland – damit hat der neue Bücherbus der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg seine längste Fahrt bereits hinter sich. Hoch im Norden wurde das Sondermodell dieses Jahr gefertigt und heute am Dienstag, 21. Dezember 2021, vor der Friedrich-Wanderer-Schule, Wandererstraße 170, von Bürgermeisterin Prof. Dr. Julia Lehner, der Referentin für Schule und Sport, Cornelia Trinkl, und der Direktorin der Stadtbibliothek, Elisabeth Sträter, vorgestellt, so die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Die anwesende Klasse 2d der Schule bekam direkt aus dem Bus ein Tütchen vom Weihnachtsmann überreicht und durfte sich im Anschluss als erste Klasse Bücher ausleihen. Zu den Neuerungen des Bücherbusses gehören unter anderem eine Leseecke, eine Klimaanlage, ein Beamer und ein gemütlicher Teppichboden.

Ein besonderer Hingucker ist die phantasievolle Gestaltung der Außenseiten durch den renommierten Streetart-Künstler Hombre SUK. Ab sofort steuert der neue Bus zusammen mit der zweiten Fahrbibliothek Nürnbergs Stadtteile an. Vor Weihnachten ist er am Mittwoch, 22. Dezember, in Mögeldorf und am Donnerstag, 23. Dezember, in Laufamholz anzutreffen.

Der Fahrplan beider Bücherbusse ist online zu finden. Prof. Dr. Julia Lehner, zweite Bürgermeisterin der Stadt Nürnberg: „Ich gratuliere der Stadtbibliothek herzlich zu diesem modernen und attraktiv aussehenden Bücherbus! Als fahrende Leinwand bringt er nun auch Kunst in den öffentlichen Raum.

Die Gestaltung des Künstlers Hombre SUK ist ein Blickfang und macht deutlich, dass Bibliotheken und das Lesen auch im digitalen Zeitalter nichts an Attraktivität eingebüßt haben.“ Außen auffällig und bunt, innen auf der Höhe der Zeit: Die Fahrbibliothek der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg wurde mit dem neuen Bücherbus rundum modernisiert.

Im Inneren können sich Kundinnen und Kunden – sobald es die Pandemie zulässt – in einer Sitzecke zum Lesen niederlassen oder Kinder machen es sich einfach auf dem neuen Teppich bequem. Bilderbuchkinos können über einen Beamer projiziert werden, und im Sommer muss dank der Klimaanlage aufgrund von zu großer Hitze im Inneren keine Fahrt mehr ausfallen.

Aber auch am Design hat sich einiges geändert: Statt blau ist der neue Bus rot – passend zur Farbe der Stadt Nürnberg und damit auch deutlich vom Bücherbus Nummer zwei zu unterscheiden. Die Außenseiten wurde von dem in Nürnberg lebenden Streetart-Künstler Hombre SUK gestaltet.

Er gehört zu den weltweit renommiertesten Character-Malern in der Graffitiszene und konnte als Wettbewerbsgewinner bereits im Sommer 2021 dem schon vorhandenen Bücherbus ein frisches Aussehen verleihen. Auf der neuen Fahrbibliothek setzte er das Motto der Stadtbibliothek „Wir öffnen Welten!“ künstlerisch um: Aus den Büchern lesender Kinder oder Jugendlicher entspringen hinter ihnen Phantasiewelten von Ritterburgen über Fabelwesen bis hin zu Astronauten und Planeten im Weltall.

Aber auch rund um eine Spielkonsole tun sich neue Welten auf. Hombre SUK spielt damit auf die Medienvielfalt der Fahrbibliothek an, die neben Büchern ebenso Konsolenspiele, DVDs, CDs, Zeitschriften oder Tonies zur Ausleihe hat. Die Fertigung des Bücherbusses wurde 2020 europaweit ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma Kiitokori aus Finnland, die bereits Erfahrung mit dem Bau von knapp 700 Bücherbussen gesammelt hat.

Der Bus wurde von März bis Oktober 2021 gefertigt, kleinere Restarbeiten wurden im November in Heilbronn vorgenommen. Der Bus erreichte Nürnberg am Donnerstag, 9. Dezember, und unternahm nach dem Einbau der Technik seine erste Testfahrt am Dienstag, 14. Dezember, zur Haltestelle der Fahrbibliothek nach Altenfurt.

Der neue Bücherbus ersetzt eine Fahrbibliothek aus dem Jahr 2000, die nur noch bis Mitte Dezember 2021 eine TÜV-Zulassung hatte und deren Reparaturkosten den Wert des Fahrzeugs bei weitem überstiegen hätten.



Die Fahrbibliothek als wichtiger Baustein von Nürnbergs Bildungswesen Bibliotheken und Schulen sind wichtige Partner, um die Lesekompetenz von Kindern zu verbessern und den Umgang mit Medien und Informationen zu erlernen. Gerade für Schulen ohne eigene Schulbibliothek sind die Bücherbusse eine wichtige Ergänzung zum regulären Unterricht.

Im Regelbetrieb steuern Nürnbergs Fahrbibliotheken 14-tägig 17 Grundschulen im gesamten Stadtgebiet an. 280 Klassen leihen hier regelmäßig Medien aus oder nehmen an Bilderbuchkinos teil. Cornelia Trinkl, Referentin für Schule und Sport der Stadt Nürnberg: „Bibliotheken und Schulen können gemeinsam Kindern die Tür zu Fantasie und Wissen öffnen.

Der Umgang mit Medien, den die Bücherbusse ermöglichen, ist ein idealer Weg dahin. Die Bücherbusse sind für die Schulen daher ein wichtiger Partner, um junge Menschen für das Lesen zu begeistern und damit ihre Lesekompetenz zu stärken.“ Zwar muss aktuell der Besuch der Grundschulen durch die Fahrbibliothek pandemiebedingt ausgesetzt werden, alternativ werden aber viele Schulen mit Medienkisten aus den Bussen beliefert.

Bereits seit 1958 gibt es in Nürnberg eine Fahrbibliothek. Ihre Anfänge gehen auf die US-Militärregierung zurück. Diese überlies ihr „bookmobile“, mit dem sie die Bevölkerung nach dem Krieg mit Literatur versorgte, der damaligen Volksbücherei. Seitdem wurden Flotte und Strecken immer weiter ausgebaut.

Unter dem Motto „Wir kommen Ihnen entgegen“ machen seit den 1980er Jahren zwei Busse Wissen und Bildung niederschwellig für jede Bürgerin und jeden Bürger im Stadtgebiet zugänglich. Neben den 17 Grundschulen steuern diese ebenso 13 Nürnberger Stadtteile an. „Unsere beiden Bücherbusse bieten eine hervorragende Möglichkeit, Nürnbergerinnen und Nürnberger aus den Stadtteilen ohne eigene Stadtteilbibliothek mit Lesestoff versorgen zu können.

Zugleich sind sie eines unserer effektivsten Instrumente der Leseförderung, da wir mit ihnen an den Grundschulen, auch mittels intensiver Zielgruppenarbeit, durchweg alle Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 4. Klasse erreichen“, so die Direktorin der Stadtbibliothek, Elisabeth Sträter. Beide Busse haben stets je 4 000 bis 5 000 Medien zur Ausleihe dabei und werden aus dem Magazin der Fahr- und Stadtteilbibliothek St. Leonhard regelmäßig neu bestückt.

Über den Künstler Hombre SUK Pablo Fontagnier alias Hombre SUK wurde 1981 in Mannheim geboren und schloss dort seine Ausbildung als Grafik-Designer mit Schwerpunkt Illustration ab. Mittlerweile lebt er in Nürnberg. Seit den 1990er Jahren ist er als Graffiti-Künstler unter dem Pseudonym Hombre beziehungsweise als aktives Mitglied der weltweit agierenden Crew „Stick Up Kids“ als Hombre SUK tätig.

Seine Arbeiten, darunter vielfältige Wandgemälde, sogenannte Murals, sind weltweit präsent. Hombre SUK: „Bewegliche Motive zu gestalten, ist wohl die elementarste Komponente an Graffiti. Kunst und Kultur so zu Menschen zu bringen, denen ein Zugang dazu sonst schwer bis gar nicht möglich ist, vereint auf wunderbare Weise die Tradition dieser Szene und meine persönliche Herzensangelegenheit.“