Die neue Führungsreihe „Mein Liebling!“ bringt mit etwa 60-minütigen Rundgängen den Museumsgästen die vielfältigen Schätze des Tucherschlosses in der Hirschelgasse 9-11 näher. Seit vielen Jahren begleiten die Museumspädagoginnen und -pädagogen des Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrums der Museen in Nürnberg (KPZ) Kunst- und Kulturliebende durch das Schloss, so die Stadt Nürnberg.

"Dabei sind ihnen nicht nur das ehemalige idyllische Gartenanwesen und dessen abwechslungsreiche Geschichte ans Herz gewachsen, sondern auch die kostbaren Exponate des heutigen Museums – manche der ausgestellten Objekte wurden zu ganz persönlichen Lieblingsstücken, die die neue Führungsreihe nun vorstellt", heißt es.

Den Anfang macht an den Sonntagen, 23. Januar und 13. Februar 2022, um 10.30 Uhr der Rundgang „Fein in Stein: Die ‚gros Stainernebehaussung‘ mit Chörlein, Treppe und Kamin“: Die überraschende architektonische Prachtentfaltung im Innenhof und an der Gartenfassade bleibt den ahnungslos am Schloss Vorübergehenden meist verborgen – und ist doch Ausdruck für den selbstbewussten Anspruch und das Repräsentationsbedürfnis der Patrizierfamilie Tucher. Chörlein, Wendeltreppe und Kamin setzen gezielt repräsentative Akzente und verraten so einiges über das Standesbewusstsein, die Weltoffenheit und die Kunstkenntnis der Nürnberger „Feinen Gesellschaft“.

Die Reihe wird fortgesetzt an den Sonntagen, 6. März und 3. April, um 10.30 Uhr mit dem Thema „Reicher Kindersegen: Vier Kinder des Berthold VI. Tucher (1568-1632) im Porträt“. An den Sonntagen, 1. Mai und 19. Juni, folgt um 10.30 Uhr die Führung „Farben im Licht: Geschichten auf Tucher’schen Glasfenstern“.

Die Führungsgebühr beträgt jeweils 3 Euro zuzüglich zum Museumseintritt von 6 Euro, 1,50 Euro ermäßigt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Voranmeldung ist nicht möglich. Vor Ort gelten stets die aktuellen bayerischen Coronabestimmungen, verbindlich ist derzeit die 2G-Plus-Regel, das Tragen einer FFP2-Maske und ein Mindestabstand von 1,5 Metern.