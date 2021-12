Die Ausstellungshäuser des KunstKulturQuartiers bleiben an den kommenden Weihnachtstagen sowie zum Jahreswechsel geschlossen und erhalten neue Öffnungszeiten ab Januar 2022, so die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Dezember, am Freitag, 31. Dezember 2021, sowie am Samstag, 1. Januar 2022, sind die Ausstellungshäuser des KunstKulturQuartiers – Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer Straße 32, Kunsthaus, Königstraße 93, und Kunstvilla, Blumenstraße 17 – geschlossen.

Am Donnerstag, 6. Januar, sind sie von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Sonntag, 2. Januar 2022, ändern sich die Öffnungszeiten für die Ausstellungshäuser des KunstKulturQuartiers wie folgt: Dienstag und Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Mittwoch von 11 bis 20 Uhr.

Weiterhin gibt es mittwochs ab 18 Uhr freien Eintritt für alle Besucherinnen und Besucher. Es gelten die bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen für Kultureinrichtungen: Aktuell gilt die 2G-plus-Regel: geimpft und genesen mit jeweiligem Nachweis und gültiger negativer PCR- oder Schnelltest.

Darüber hinaus besteht eine FFP2-Masken-Pflicht sowie ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten.