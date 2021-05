Ab Dienstag, 25. Mai 2021 beginnt im Nürnberger Westen eine längerfristige Sanierung von Versorgungsleitungen: In der Schnieglinger Straße tauscht die N-ERGIE Netz GmbH auf insgesamt 900 Metern sowohl eine Erdgas-, als auch eine

Trinkwasserleitung aus. Das teilen die Stadtwerke Nürnberg mit.

Die Arbeiten beginnen auf Höhe der Herderstraße. Die Baustelle wandert dann auf der Schnieglinger Straße bis zur Kreuzung Wahlerstraße. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen.

Arbeiten in der Schnieglinger Straße in Nürnberg: Parkplätze fallen weg

Während der Baumaßnahme wird die Fahrbahn in der Schnieglinger Straße verengt, der Verkehr führt an der Baustelle

vorbei. Damit der Verkehr dennoch flüssig weiter fließen kann, fallen an der jeweiligen Engstelle Parkplätze am Fahrbahnrand weg.

Neben den Leitungen erneuert die N-ERGIE Netz GmbH im Baustellenbereich auch die Hausanschlüsse für Erdgas und

Trinkwasser. Über zwischenzeitliche kurzzeitige Versorgungsunterbrechungen informiert die N-ERGIE Netz GmbH die betroffenen Anlieger im Vorfeld.