Die N-Ergie beabsichtigt auf ihrem Firmengelände in Nürnberg Sandreuth eine Altholzverbrennungsanlage zur thermischen Verwertung von Altholz zur Erzeugung von Dampf zu errichten, der zur Fernwärmeversorgung und Stromerzeugung genutzt wird.

Wie die Stadt Nürnberg erklärt, sei das ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt. Mit der Anlage, der ersten dieser Art in der Region, kann zudem die Deponierung von Altholz vermieden werden.

Der Stadtplanungsausschuss hat dazu am Donnerstag, 16. Februar 2023, den Bebauungsplan Nr. 4669 „Altholzverbrennung“ gebilligt und die 30. Änderung des Flächennutzungsplans begutachtet. Im Anschluss wird die Änderung des Flächennutzungsplans dem Stadtrat in der Sitzung am 15. März 2023 zur Billigung vorgelegt.

In ihrer Konzeption, die schon lange vor der aktuellen Energiekrise entwickelt wurde, trägt die geplante Anlage wesentlich zur Schaffung von Erzeugungsalternativen bei. Erdgas kann so durch Altholz ersetzt werden. Durch die Kraft-Wärme-Kopplung wird in dem Prozess auch Fernwärme erzeugt.

Im Zuge der Energiewende ist es notwendig, dass solche Alternativen zum Einsatz von Erdgas kurz- und mittelfristig wesentlich an Bedeutung gewinnen. Die Anlage steht damit auch mit dem Ziel in Einklang, Unabhängigkeit von Erdgas zu schaffen.

„Mit der Anlage wird Altholz thermisch verwertet und somit Synergien zwischen Zielen der Energieerzeugung und der Kreislaufwirtschaft genutzt. Das Altholz selbst ist als nachwachsender Rohstoff klimaneutral. Durch die Einsparung des Transports und der ortsnahen Verwertung verbessert sich zusätzlich die CO2-Bilanz“, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.

Sobald möglich wird die N-Ergie ein immissionsschutzrechtliches Verfahren zur Genehmigung der eigentlichen Anlage fortführen.