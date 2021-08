Am heutigen Donnerstag, 12. August 2021, haben Stadtkämmerer Harald Riedel und Dr. Andreas Iding von der Firma Goldbeck Public Partner GmbH den Vertrag zum Neubau und Betrieb der Grund- und Mittelschule mit Hort Maiacher Straße unterzeichnet. Der Auftrag umfasst die Planung, den Neubau, den Abriss des Altbestands, die Finanzierung und den Betrieb über 25 Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten. Für die Stadt Nürnberg ist es das vierte Schulprojekt, das im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) realisiert wird. Die Planungs- und Bauzeit beträgt 48 Monate, Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts ist Ende 2023 geplant, die des zweiten Bauabschnitts zum Schuljahresbeginn 2025/26. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Die Baumaßnahme umfasst die Grundschule Maiach mit Hort und die Mittelschule Süd in jeweils funktional eigenständigen Gebäudeeinheiten, eine Dreifach- und Einfach-Sporthalle, eine Außensportfläche sowie Außen- und Freiflächen. Bis zu 1100 Schülerinnen und Schülern bekommen damit eine neue Räumlichkeit, die mit ihrer Bauweise das Lernen erleichtern soll. Das Gebäude wird wie alle Neubauten der Stadt Nürnberg als Passivhaus gebaut. Die Schulen mit Hort in der Maiacher Straße entstehen in zwei Bauabschnitten. Begonnen wird auf dem ehemaligen Vereinsgelände des SV 73 Süd Nürnberg im Stadtteil Werderau.

Die Turnhallen werden nach dem Abriss der Bestandsgebäude auf dem angrenzenden Grundstück im Süden errichtet. Die Außensport- und sonstigen Außenanlagen sind im Westen auf einem Grundstück, das die Stadt Nürnberg Ende 2020 vom Freistaat erworben hat, vorgesehen. Neben einem Grundschulangebot für bis zu 300 Schülerinnen und Schüler soll ein ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot für bis zu 150 Grundschulkinder in den Schulwochen und in den Ferien zur Verfügung stehen.

Die Stadt Nürnberg realisiert das staatlich geförderte kooperative Modell von Schule und Jugendhilfe (Kooperative Ganztagesbildung), das mit 150 Schülerinnen und Schülern einem sechsgruppigen Hort entspricht. Dabei reduziert sich bei dem hier geplanten Kombimodell die Hort-Gesamtfläche um circa 26 Prozent im Vergleich zu einer konventionellen Planung. Ziel ist eine erhöhte Betreuungsqualität im Betrieb bei erhöhter Wirtschaftlichkeit im Bau.

Die Mittelschule Süd ist sechszügig vorgesehen, im Endausbau mit 30 Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 9 plus zusätzlich zwei M-10-Klassen. Der Ganztagesbetrieb kann bis zu 23 Klassen umfassen. Der Neubau bietet bis zu 800 Schülerinnen und Schülern Platz, die den Erfolgreichen Abschluss der Mittelschule nach der 9. Jahrgangsstufe, den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule nach der 9. Jahrgangsstufe oder den Mittleren Schulabschluss an der Mittelschule nach der 10. Jahrgangsstufe machen können.