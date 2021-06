Nürnberg vor 1 Stunde

Nackter, mit Kot beschmierter Mann greift Polizeibeamte an und wird festgenommen

Ein nackter Mann war am Montagabend in der Geisseestraße unterwegs. Der Körper des 48-Jährigen war teilweise mit Kot verschmiert. Mehrere Menschen riefen bei der Polizei an, um ihn zu melden. Als die Polizei eintraf, griff er die Streifenbesatzung an.