Nürnberg vor 41 Minuten

Zeugen gesucht

Streit eskaliert: Mann fährt Kontrahentin mit dem Auto an

Nach einem Streit mit einer Fremden will ein Mann in Nürnberg abhauen - und drückt aufs Gas. Die Frau stellt sich diesem jedoch in den Weg und wird angefahren. Nun werden Zeugenhinweise benötigt.