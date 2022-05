Nürnberg vor 35 Minuten

Neubau brannte tagelang

Nach Gerüchten zu verheerendem Kita-Brand in Nürnberg: Kripo leitet Ermittlungsverfahren ein

Nach dem tagelangen Brand in einem Kita-Neubau in Nürnberg Mitte Mai hat die Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zuvor waren in sozialen Medien Gerüchte zur Brandursache kursiert.