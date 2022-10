Wie die Polizei Mittelfranken mitteilt, haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (2. Oktober 2022) einen 44-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt zu Boden geschlagen und beraubt. Der Mann erlitt durch das Geschehen schwere Gesichtsverletzungen. Der 44-Jährige hielt nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen 2.30 Uhr und 6 Uhr in mehreren Lokalitäten in der Engelhardsgasse und der Ottostraße auf.

Dort schlugen ihn offenbar Unbekannte zu Boden und raubten Bargeld sowie weitere Wertsachen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Dabei erlitt der 44-Jährige mindestens eine Gesichtsfraktur und musste in ein Krankenhaus zu medizinischen Versorgung gefahren werden. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der 0911 2112-3333.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz