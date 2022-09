Aktuell melden sich vermehrt irritierte Kunden und Kundinnen bei der N-Ergie, weil sie ungebetene Anrufe zu ihrer Energieversorgung erhalten haben. Das hat der lokale Versorger aus Nürnberg jetzt mitgeteilt. Meist unterbreiten die Anrufenden demnach "vermeintlich günstigere Angebote für Strom oder Erdgas".

"Oft behaupten sie sogar, dass sie mit der N-Ergie zusammenarbeiten", heißt es weiter. Wenn kurze Zeit später dann die Bestätigung des neuen Anbieters mit "keineswegs günstigeren" Preisen eintreffe, helfe "nur noch der schnelle Widerruf des ungewollten neuen Vertrags", so das Unternehmen.

Achtung, Betrug: N-Ergie erklärt - daran erkennt ihr die Betrüger sofort

Mehr als 100 Nachfragen landen demnach derzeit jeden Monat bei der N-Ergie, ob solche dubiosen Anrufe tatsächlich von ihrem regionalen Versorger gekommen seien. "Diese Anfragen mehren sich in den letzten Jahren. Und alle die, die sich bei uns melden, sind sicherlich nur die Spitze des Eisbergs", wird Markus Koppenmeier, Leiter im Abrechnungsmanagement zitiert. Die Anrufenden melden sich demzufolge oft unverständlich.

"Daher sollte man stets noch einmal ausdrücklich nach Firmennamen, Namen und Grund des Anrufs fragen. Diese Informationen sind auch wichtig, falls es im Nachgang zu einer offiziellen Beschwerde kommt", heißt es. Die N-Ergie rufe nicht mit unterdrückter Nummer an, stellt man in Nürnberg klar. Wenn die N-Ergie anrufe, sähe man die Servicenummer 0800/1008009 oder eine Nürnberger Festnetznummer, die mit 0911/802 beginne. Die N-Ergie biete außerdem keine telefonischen Vertragsabschlüsse an. Verträge würden ausschließlich online oder mit einem Vertragsformular abgeschlossen.

Vorsicht sei immer dann geboten, wenn jemand am Telefon nach Kunden-, Rechnungs- oder Zählernummern frage. Die N-ERGIE kenne diese Daten und frage nicht danach. Bankdaten sind besonders sensibel. Änderungen könnten online vorgenommen werden, Telefonanrufe seien nicht nötig. Die N-Ergie gebe Kundendaten nicht an andere Unternehmen weiter. "Wer eine Vertragsbestätigung erhält, ohne bewusst einen Vertrag abgeschlossen zu haben, sollte diesen direkt innerhalb von 14 Tagen beim neuen Anbieter schriftlich widerrufen", so der Nürnberger Versorger.