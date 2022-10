Am Montag, 24. Oktober 2022 muss die N-Ergie Netz GmbH in der Weddigenstraße dringend erforderliche Arbeiten am Fernwärmenetz durchführen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Wie die N-Ergie Netz GmbH erkärt, müsse aus diesem Grund die Fernwärmeversorgung am Montag ab 19:00 Uhr in den folgenden Straßen in Gleißhammer, St. Peter und Zerzabelshof abgestellt werden:

• Bestelmeyerstraße

• Boelckestraße

• Dutzendteichstraße

• Fliegerstraße

• Gottfriedstraße

• Immelmannstraße

• Ludwig-Frank-Straße

• Luisenstraße

• Neumarkter Straße

• Parsberger Straße

• Pastoriusstraße

• Regensburger Straße

• Scharrerstraße

• Schloßstraße

• Schöpfstraße

• Schultheißallee

• Steibweg

• Velburger Straße

• Weddigenstraße

• Zerzabelshofstraße

Die Arbeiten werden etwa acht Stunden dauern. Voraussichtlich Dienstagmorgen ab 03:00 Uhr wird die N-Ergie Netz GmbH das Fernwärmenetz wieder mit heißem Wasser befüllen und die Kund*innen mit Fernwärme versorgen können.

Um noch über einen Wärmepuffer zu verfügen, werden die von der Abschaltung betroffenen Kund*innen gebeten, ihre Warmwasserspeicher etwa drei bis vier Stunden vor der Abschaltung auf die maximale Temperatur einzustellen.

Die N-Ergie Netz GmbH bittet alle Kund*innen um Verständnis für diese unumgängliche Maßnahme.

