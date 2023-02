Wie die N-Ergie Netz GmbH mitteilt, müsse sie am Dienstag, 28. Februar 2023 in der Julius-Leber-Straße dringend erforderliche Arbeiten am Fernwärmenetz durchführen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Aus diesem Grund muss die Fernwärmeversorgung am Dienstag ab 10:00 Uhr in den folgenden Straßen abgestellt werden:

Bonhoefferstraße

Buschingstraße

Delpstraße

Dr.-Linnert-Ring

Franz-Reichel-Ring

Harnackstraße

Julius-Leber-Straße

Karl-Giermann-Straße

Leuschnerstraße

Reichweinstraße

Schrammstraße

Schulenburgstraße

Stauffenbergstraße

Viktor-Huber-Straße

Die Arbeiten werden etwa sechs Stunden dauern. Voraussichtlich Dienstagnachmittag ab 16:00 Uhr wird die N-Ergie Netz GmbH das Fernwärmenetz wieder mit heißem Wasser befüllen und die Kund*innen mit Fernwärme versorgen können.

Um noch über einen Wärmepuffer zu verfügen, werden die von der Abschaltung betroffenen Kund*innen gebeten, ihre Warmwasserspeicher etwa drei bis vier Stunden vor der Abschaltung auf die maximale Temperatur einzustellen.

Die N-Ergie Netz GmbH bittet alle Kund*innen um Verständnis für diese unumgängliche Maßnahme.