Wie die die N-Ergie Netz GmbH mitteilt, führe sie am Donnerstag, 22. September 2022 am Fernwärmenetz dringend erforderliche Arbeiten durch. Aus diesem Grund werde die Fernwärmeversorgung am Donnerstag ab 20 Uhr in den folgenden Straßen abgestellt:

• Bunzlauer Straße 55 – 101

• Coseler Straße 1 – 67

• Jauerstraße 8 – 26 und 117 – 197

• Ratiborstraße 4 – 32

• Striegauer Straße 4 – 47

Die Arbeiten würden etwa acht Stunden dauern. Voraussichtlich am Freitagmorgen ab 4 Uhr werde die N-Ergie das Fernwärmenetz wieder mit heißem Wasser befüllen und die Kundschaft mit Fernwärme versorgen können.

Um noch über einen Wärmepuffer zu verfügen, würden die von der Abschaltung betroffenen Kund*innen gebeten, ihre Warmwasserspeicher etwa vier Stunden vor der Abschaltung auf die maximale Temperatur einzustellen.

Vorschaubild: © Benjamin Nelan / pixabay.com (Symbolbild)