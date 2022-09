Nürnberg: N-Ergie verkündet massive Preiserhöhung bei Fernwärme

"Hohe Beschaffungskosten für Erdgas" machten Steigerung unausweichlich

machten Steigerung unausweichlich "Beinhaltet allerdings noch nicht": Energieversorger mit düsterer Prognose für Kunden

So viel mehr kostet Fernwärme ab 1. Oktober 2022

Zum 1. Oktober 2022 erhöht die N-Ergie ihre Fernwärmepreise um durchschnittlich rund 73 Prozent, wie der Lokalversorger in einer Pressemitteilung mitteilt. Die Preiserhöhung ergebe sich "aus der festgelegten Fernwärmepreisformel". Diese Preissteigerung beinhalte allerdings noch nicht die Auswirkungen von neu festgelegten Umlagen durch den Gesetzgeber. Es sei damit zu rechnen, dass sich der Fernwärmepreis dadurch nochmal deutlich erhöht, heißt es.

So hoch liegen die Preise für Fernwärme ab Oktober in Nürnberg

Grund für die hohe Preissteigerung sei "die aktuelle politische Situation, die die Preise für Brennstoffe und damit für die Erzeugung von Energie weiter nach oben treibt", erklärt die N-Ergie. Denn die Nürnberger Fernwärme werde zu einem großen Teil mithilfe von Erdgas produziert.

Der Fernwärmepreis setze sich bisher aus drei Elementen zusammen: Dem Arbeits-, Grund- und Verrechnungspreis. "Zukünftig wird voraussichtlich auch ein Umlagenpreis abgerechnet werden", so der Versorger weiter.

Der Bruttoarbeitspreis steige hauptsächlich "infolge der hohen Beschaffungskosten für Erdgas um 97,2 Prozent oder 6,382 Cent pro Kilowattstunde (kWh) auf 12,945 Cent/kWh". Da auch Material- und Lohnkosten gestiegen seien, hebe die N-Ergie auch den Grundpreis an - "um 2,4 Prozent bzw. 75 Cent pro Kilowatt (kW) auf 32,08 Euro/kW".

"Erhebliche Mehrkosten": N-Ergie müsse Preissteigerung an Kunden weitergeben

Neben den bestehenden Umlagen habe die Politik die Einführung von zwei neuen Gasumlagen zum 1. Oktober 2022 beschlossen. "Diese Umlagen fallen auch an, wenn Erdgas für die Erzeugung von Fernwärme genutzt wird. Das führt zu erheblichen Mehrkosten, die die N-Ergie zusätzlich zu den Preissteigerungen an ihre Kund*innen weitergeben muss", heißt es.

Aktuell werde politisch "noch geklärt, in welcher Art und Weise die Weitergabe im Wärmebereich umgesetzt wird, weshalb noch keine Werte genannt werden können". Klar sei hingegen: "Die Mehrkosten für einen Dreipersonenhaushalt in einem Mehrfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von rund 12.000 kWh Wärme liegen pro Monat bei etwa 64 Euro brutto zuzüglich der Umlagenpreise", so die N-Ergie.

Man passte "aufgrund dieser erheblichen Preissteigerung" die Abschläge der Kundschaft automatisch an. Über die genauen Beträge will der Nürnberger Versorger in einem separaten Anschreiben ab Oktober 2022 informieren.

Auch interessant: Urlaubsflieger muss in Nürnberg komplett ohne Gepäck starten - gab es keine Alternative?