Umfangreiche Bauarbeiten im Bereich der Erlanger Straße (B4) im Nürnberger Stadtteil Thon: Wie die N-Ergie Netz GmbH mitteilt, unterquert N-Ergie derzeit im Zuge der Erneuerung von Hochspannungsleitungen in zehn Metern Tiefe die wichtige Verkehrsader für Nürnberg.

Die N-Ergie Netz GmbH greift gemeinsam mit den beauftragten Baufirmen Markgraf und Beermann zu diesem aufwändigen Verfahren, um Baugruben zu vermeiden und den Verkehrsfluss so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Verkehrsfluss auf der Erlanger Straße bleibt erhalten

Von der Kreuzung Erlanger Straße / Schnepfenreuther Weg bis in die Zielgrube in der Äußeren Bucher Straße wird die Erlanger Straße mittels zweier Spülbohrungen auf einer Länge von 240 Metern diagonal untertunnelt.

Die Baumaschinen sind aktuell im Kreuzungsbereich Erlanger Straße / Schnepfenreuther Weg platziert. Sobald die Bohrungen durch den vorherrschenden Sandsteinboden abgeschlossen sind, werden die Maschinen auf die andere Seite der Erlanger Straße, an die Zielgrube in der Äußeren Bucher Straße versetzt. Von dort werden insgesamt sechs Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern eingezogen, welche im Schnepfenreuther Weg ausgelegt werden.

Beeinträchtigungen im Schnepfenreuther Weg

Die neuen Hochspannungskabel werden erst im kommenden Jahr in die Leerrohre eingezogen. Die beiden Baugruben werden allerdings bereits Mitte Juli wieder aufgefüllt und verschlossen.

Bis dahin ist die Kreuzung Erlanger Straße/Schnepfenreuther Weg für die Ein- und Ausfahrt gesperrt – ebenso entstehen zeitweise Einschränkungen im Bereich der Baugrube in der Äußeren Bucher Straße.

Sanierung dient der sicheren Stromversorgung

Der Austausch der Hochspannungskabel unter der Erlanger Straße hindurch ist Teil einer umfassenden Sanierungsmaßnahme, die der sicheren Stromversorgung Nürnbergs dient und unter anderem auch die Kilianstraße betrifft, in der derzeit ebenfalls umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt werden.

Bis 2023 erneuert die N-Ergie Netz GmbH ihr rund 4,4 Kilometer langes 110-kV(Kilovolt)-Hochspannungskabelsystem zwischen dem Umspannwerk Horneckerweg und dem Kabelendmast in der Bamberger Straße komplett.

LKW-Verkehr reduziert, Kohlendioxid eingespart

Die N-Ergie Netz GmbH achtet bei der Baumaßnahme auf kurze Wege und Nachhaltigkeit. Durch ein besonderes Verfahren spart sie in erheblichem Umfang Transportwege ein. Das entlastet nicht nur die Straßen in Nürnberg von Schwerlastverkehr, sondern spart darüber hinaus auch Kohlendioxid ein.

Statt den Abraum aus der Bohrung und der Aufgrabung in der Kilianstraße über weite Strecken zu transportieren, ihn zu beproben und ihn gegebenenfalls entsorgen zu lassen, wird das Erdreich in der nahegelegenen Bamberger Straße direkt wieder aufbereitet. Nach Zugabe von ein wenig Zement sowie wasserbindenden Tonmineralen wird es als Flüssigboden zur Wiederauffüllung der Gräben in der Kilianstraße verwendet.

N-Ergie Netz GmbH bittet um Verständnis

Die N-Ergie Netz GmbH versucht die Einschränkungen auf das Notwendigste zu beschränken und bittet alle Anlieger*innen und Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis.