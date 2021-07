Nürnberg vor 1 Stunde

Diebstahl aus Fahrzeugen

Mysteriöse Serie an Auto-Aufbrüchen: Kriminelle haben es auf bestimmtes Fahrzeugteil von Marke abgesehen

In Nürnberg wurden an diesem Wochenende mindestens 15 Autos aufgebrochen - in allen Fällen waren die Fahrzeuge in Tiefgaragen geparkt. Doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit.