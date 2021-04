Nürnberg vor 56 Minuten

Demo

Riesige Motorrad-Demo am Samstag: 6000 Biker fahren in Korso

Am Samstag kommt es in Nürnberg zu massiven Verkehrseinschränkungen. Bis zu 6000 Biker werden zu einem Motorrad-Korso in der Stadt erwartet. Demonstriert wird gegen das vom Bundesrat geforderte Fahrverbot.