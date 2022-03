Nürnberg vor 1 Stunde

Protestaktion

Morgen Warnstreik in Nürnberger Kitas - folgende Einrichtungen sind betroffen

In Nürnberg kommt es am Mittwoch (30. März 2022) zu einem Warnstreik von Beschäftigten der Kitas und Sozialen Dienste. In 35 Einrichtungen legen die Beschäftigten die Arbeit nieder.