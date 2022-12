Unbekannte haben in der Nürnberger Innenstadt die Pop-Up Karrierelounge der Bundeswehr beschmiert. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.

In der Nacht von Dienstag (12.12.2022) auf Mittwoch (13.12.2022), gegen 01:30 Uhr, bewarfen bislang unbekannte Täter die Pop-up Karrierelounge der Bundeswehr in der Breiten Gasse mit mehreren Farbbeuteln in roter und schwarzer Farbe. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen, dreistelligen Bereich liegen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Aus der Region: Klimaaktivisten wollen Gebäude nicht räumen - Uni alarmiert Polizei