Die hohen Energiepreise führen aktuell zu riesigen Sorgen bei vielen Mietern und Mieterinnen. In den meisten deutschen Städten drohe eine Überbelastung, sobald die neuen Abschlagszahlungen fürs Heizen feststehen, hat unter anderem das Immobilienportal Immowelt in einer neuen Untersuchung festgestellt. Der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds Nürnberg richtet deshalb einen dringenden Appell an Vermieter.

"Am Ende der Nahrungskette": Künftig 37 Prozent des Einkommens für Warmmiete in Nürnberg

Erwartet wird laut Immowelt eine Verdopplung der Nebenkosten im Winter 2022/2023. In Nürnberg müssen Alleinlebende laut Szenario im Schnitt künftig 37 Prozent ihres Einkommens für die Warmmiete ausgeben, in München seien es laut Prognose 47 Prozent. "Die aktuellen Energiekostensteigerungen machen viel mit den Mietern", sagt der Mieterbund-Chef Gunther Geiler gegenüber inFranken.de.

"Bis vor etwa sechs Wochen kamen die Leute mit etwas diffusen Sorgen zu uns in die Beratungen. Mit einem Mal wurde es dann konkret und ich muss bei Gesprächen vor dem Abschied immer noch etwas mehr Zeit einplanen, um die Frage zu beantworten: Was soll ich machen, wenn ich am Ende die hohe Gasrechnung bekomme?", erzählt Geiler.

Als Mieter stehe man bezüglich der Energiekrise "ganz am Ende der Nahrungskette". Man habe auf die Kosten nur wenig Einfluss, "es bleiben lediglich die minimalen Möglichkeiten, meinen eigenen Verbrauch zu reduzieren", so Geiler. Denn niemand kenne aktuell die Kosten, die auf Mieter und Mieterinnen zukämen, es gebe "Unwägbarkeiten in Markt und Politik". Er könne "nur allen Mietern raten: Seid vorsichtig".

"Appelliere deutlich an alle Vermieter": Nürnberger Mieterbund-Chef mit eindringlichem Aufruf

Es sei wichtig, eine "größere Rücklage" zu bilden. "Was ich wirklich ans Herz legen kann, ist es auch, sämtliche Quellen über mögliche Hilfsprogramme zu verfolgen und sich bei der jeweiligen Kommune zu informieren", sagt Geiler. Auch der Gruppe, die bisher keine Probleme gehabt habe, die Kosten durch ihr Einkommen zu decken, "sollte sich davor nicht scheuen, sich zu informieren und Anträge zu stellen", so der Mietexperte.

Es gebe "viele Möglichkeiten, die man oft gar nicht kennt". Wenn man bei den jeweiligen Hilfen knapp über der Grenze liege, könne Geiler "nur dazu raten, offen mit dem Vermieter zu kommunizieren". Das bedeute, "klar sagen, dass man vielleicht auf eine Stundung oder Ratenzahlung angewiesen ist".

"Beruhigend und sehr viel wert" sei, dass "der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen sich vor rund einer Woche positioniert und verlautet hat, dass es wegen der Energiekosten keine Kündigungen geben wird". "Ich appelliere deutlich an alle Vermieter, auf Kündigungen aus diesem Grund zu verzichten. In den meisten Fällen geht es bei dem einen ums Geld, beim anderen ums Zuhause", so Geiler.

Eindeutige Forderung an Ampel-Koalition - "noch immer nicht umgesetzt"

Vermieter müssten jetzt "die Sorge um den Verlust des Zuhauses nehmen", so der eindringliche Aufruf des Nürnberger Mieterbund-Chefs. Diese Sorge sei "bei extrem vielen Mietern vorhanden". Politisch hält es Geiler für "sinnvoller", statt der Gasumlage den Gaspreis zu deckeln, "um damit zu verhindern, dass es auch bei der gesamten Wirtschaft schwere Verwerfungen gibt" (Anmerkung der Red: Das Gespräch fand vor der neuen Entscheidung der Bundesregierung zur Einführung einer Gaspreisbremse statt). Es gehe jetzt darum, "den Menschen die größte Angst zu nehmen".

Der zweite Punkt sei laut Geiler "ein Schutz vor Kündigungen, wenn Mieter unverschuldet in Zahlungsnot gelangen, ähnlich wie es das zeitweise während des Corona-Lockdowns gab". Ebenfalls wichtig seien die Nettomietkosten: "Die Ampel hat im Koalitionsvertrag festgelegt, dass man Mieterhöhungen stärker begrenzen will. Umgesetzt ist das noch immer nicht."

"Und das wäre genau jetzt notwendig", so der Mieterbund-Chef. "Und wenn ich mir gleichzeitig ansehe, dass die Mieten in Nürnberg in den vergangenen zehn Jahren um 40 Prozent gestiegen sind, dann würde ein Mietenstopp den Mietern in der aktuellen Situation eine wichtige Atempause verschaffen", sagt er.

(mit dpa)