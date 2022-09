Nürnberg: Familienmetzgerei Krön schließt nach 124 Jahren

Traditionsbetrieb in vierter Generation macht dauerhaft zu

macht zu Inhaber traurig: "Es ist, als würde ein Familienmitglied beerdigt"

"Es ist, als würde beerdigt" Kostenanstieg und Umsatzrückgang besiegeln Aus - Metzger kritisiert Habeck

Die Metzgerei Krön in Nürnberg macht zu. Im kommenden Jahr hätte der 1898 gegründete Familienbetrieb sein 125-jähriges Jubiläum gefeiert. Doch dazu kommt es nun nicht mehr. "Am nächsten Samstag ist unser letzter Verkaufstag", erklärt Inhaber Jürgen Krön am Freitag (16. September 2022) im Gespräch mit inFranken.de. Der Metzgermeister führt das traditionsreiche Unternehmen in vierter Generation. Die Schließung trifft den 42-Jährigen emotional hart. "Es ist, als würde ein Familienmitglied beerdigt", sagt er mit gebrochener Stimme.

Nürnberg: Metzgerei Krön schließt in wenigen Tagen - Inhaber erklärt Hintergründe

Mit der Metzgerei-Schließung in der Schnieglinger Straße endet am 24. September ein weiteres Kapitel. Die Gründe für das Aus des Traditionsbetriebs sind vielfältig. "Das erste Corona-Jahr habe wir sehr gut überstanden", berichtet Krön. Das Ladengeschäft konnte den Wegfall des Catering-Services demnach kompensieren. Im zweiten Jahr der Pandemie sei der Umsatz in der Metzgerei dann aber zurückgegangen. Das Catering habe zugleich nie mehr zu alter Stärke zurückgefunden. "Das hat mich schon viel Geld gekostet", hält Krön fest.

"Dann kam der Ukraine-Krieg". Die daraus resultierende Kosten-Explosion setzte der Nürnberger Familienmetzgerei schwer zu. Die stark gewachsenen Getreidekosten führten zu höheren Futtermittelpreisen. Die Folge für die Metzgerei: "Der Rindfleischpreis ist extrem gestiegen", sagt Krön. Durch die in die Höhe geschnellten Dieselpreise sei außerdem der Transport spürbar teurer geworden. Doch nicht nur das. "Verpackungsmaterial, Gewürze, Hilfsstoffe, das Rohmaterial Fleisch - das ist alles drastisch gestiegen." Als Konsequenz daraus musste auch die Metzgerei ihre Preise anpassen. "Wir haben den Kostenanstieg aber nur durchgereicht", betont der 42-Jährige.

Dennoch führten die höheren Preise zu einem spürbaren Umsatzrückgang. "Innerhalb einer Woche sind uns 30 Prozent Kunden weggebrochen", schildert der Metzgermeister die dramatischen Auswirkungen. Der fortdauernde Kundenschwund ist ihm zufolge der Hauptgrund für die anstehende Ladenschließung. "Ich kann den Leuten aber keinen Vorwurf machen", sagt er. "Jeder möchte gern seinen Lebensstandard beibehalten. Hierfür muss man sparen. Und die Deutschen sparen nun mal gern am Essen."

Preisanstieg: Metzgermeister zieht nach drastischem Umsatzrückgang "die Notbremse"

Die bittere Folge für den fränkischen Metzgermeister: "Das Geld, das ich mir erwirtschaftet habe, reicht für mich nicht zum Leben", stellt Krön klar. Für gewöhnlich habe er 70 Stunden in der Woche gearbeitet - in der Weihnachtszeit gelegentlich sogar 90 Stunden. "Nun muss ich die Notbremse ziehen." Als eingetragener Kaufmann hafte er mit seinem gesamten Privatvermögen. "Das kann ich meiner Familie nicht antun. Sonst stehe ich auf der Straße und bekomme nicht einmal Hartz IV", gibt er zu bedenken.

Jürgen Krön ist in dem Haus in der Schnieglinger Straße 258 aufgewachsen. Sein Vater und seine Mutter, inzwischen 80 und 70 Jahre alt, arbeiten beide nach wie vor im Betrieb mit. "Um die beiden zu ersetzen, bräuchte ich mindestens drei neue Mitarbeiter", betont der 42-Jährige. Doch Personal sei weder zu bekommen, noch könne er es bezahlen.

Die explodierenden Energiepreise erschwerten die ohnehin schon prekäre Lage zusätzlich. "Ich habe jetzt schon rund 3500 Euro Energiekosten", berichtet der Nürnberger. Wenn im Dezember sein Vertrag auslaufe, rechne er mit einer Verdoppelung. "Das ist einfach nicht zu machen", betont der Kaufmann. Kritik übt er diesbezüglich auch an der Politik - insbesondere an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Familienmetzgerei muss Produktion einstellen - Inhaber kritisiert Wirtschaftsminister Habeck

Der Grünen-Politiker sorgte unlängst mit der Aussage für Wirbel, dass er nicht mit einer Pleitewelle, aber mit Betriebsstopps rechne. "Damit hat er zwar recht", sagt Krön. Seine Metzgerei können den Betrieb nach dem Stopp allerdings nicht wiederaufnehmen, weil seine Mitarbeiter glücklicherweise neue Arbeitsplätze gefunden hätten. Mit Blick auf Habecks Aussage erklärt er: "Wenn man das hört, kann man schon ein wenig ärgerlich werden, um es mal vorsichtig zu sagen." In einem emotionalen Video auf der Facebook-Seite der 124 Jahre alten Familienmetzgerei verschafft Krön seinem Ärger Luft.

"Meine Firma hat zwei Weltkriege überstanden. Aber nun sind wir gezwungen, die Produktion einzustellen", hält er darin fest. "Es können sich leider viele Kunden meine Produkte nicht mehr leisten - oder wollen sie sich nicht leisten, weil sie sparen müssen." Die Resonanz auf Kröns Beitrag ist laut ihm groß: "Auf das Video sprechen mich viele im Laden an", berichtet er inFranken.de. Gerade andere Geschäftsleute können Kröns Lage demnach gut nachvollziehen. "Ganz vielen geht der Arsch auf Grundeis", erzählt er mit Blick auf die drastisch steigenden Energiekosten.

"Sie müssen aber trotzdem heizen." Für Jürgen Krön endet indes notgedrungen sein bisheriger Lebensweg, der so eng verknüpft ist mit dem Nürnberger Traditionsbetrieb seiner Familie. "Ich bin hier aufgewachsen. Es stand nie zur Debatte, dass ich beruflich etwas anderes mache", sagt der Metzger merklich aufgewühlt. "Es ist traurig, wenn so etwas nach vier Generationen passiert. Das ist sehr schwierig. Das Geschäft ist nicht nur Arbeit für mich."

