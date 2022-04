Während einer Auseinandersetzung auf dem Nürnberger Volksfestplatz sind drei Personen von einem Mann mit einem Messer verletzt worden. Zu der Attacke kam es am Mittwochabend (20. April 2022). Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise, um den Fall zu klären.

Gegen 20.30 Uhr geriet der 22-Jährige mit zwei anderen Männern im Alter von 19 und 27 Jahren vor einem Festzelt im südlichen Bereich des Nürnberger Volksfestes in Streit. Dieser entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 22-Jährige die anderen Männer mit einem Messer verletzte, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken über den bisherigen Ermittlungsstand mit.

22-Jähriger greift Männer in Nürnberg mit Messer an

Den alarmierten Einsatzkräften gelang es, den Angriff zu stoppen und den 22-Jährigen zu Boden zu bringen und zu fesseln. Dieser leistete dabei laut Polizei heftigen Widerstand. Zudem konnte das Tatmesser vor Ort sichergestellt werden.

Der 27-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Stichverletzungen, die ambulant versorgt wurden. Der 19-Jährige wurde durch Schnitte und Stiche so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in ein Krankenhaus gefahren und dort entsprechend medizinisch behandelt werden musste. Zudem erlitt ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei dem Versuch, den Streit zu schlichten, leichte Schnittverletzungen an den Händen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unbeteiligte Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

