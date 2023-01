Nürnberg vor 42 Minuten

Körperverletzung

Mit Messer und zerbrochenen Flaschen: Mann (46) geht in Sportsbar auf Bekannte los

Ein 46-Jähriger war am Mittwoch zusammen mit zwei anderen Männern in einer Sportsbar in Nürnberg. Nachdem der Mann die Bar zunächst verlassen hatte, kam er plötzlich zurück und griff die anderen beiden an. Dabei war der Täter bewaffnet.