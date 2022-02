Nürnberg: "Enforce Tac" und "IWA OutdoorClassics" bilden den Auftakt für 43 Messen, Kongresse und Events 2022. Mit der "Enforce Tac" am 1. und 2. März und der "IWA OutdoorClassics" vom 3. bis 6. März starte die Nürnberger Messe mit zwei Fachmessen und rund 1300 Ausstellern in das Messejahr 2022, so das Messezentrum Nürnberg - wegen Corona später als geplant.

Es seien 2022 insgesamt 43 Messen, Kongresse und andere Events im Nürnberger Messezentrum geplant.

"Unsere Kunden sehnen sich nach dem persönlichen Treffen auf Präsenzmessen, das lässt sich an den aktuellen Buchungszahlen für das gesamte Messejahr deutlich ablesen. Denn diese liegen bei vielen Veranstaltungen bereits auf einem höheren Niveau als von uns erwartet", so Peter Ottmann, CEO der Nürnberg-Messe-Group.

Vorschaubild: © Heiko Stahl/NürnbergMesse