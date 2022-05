Nürnberg vor 1 Stunde

Verkehr

"Verkehrssicherheit gefährdet": Mehrere Fuß- und Radwege werden in Nürnberg saniert - Einschränkungen auch für Autofahrer

In Nürnberg starten am 30. Mai 2022 die Bauarbeiten an den Geh- und Radwegen in der Liegnitzer und Gleiwitzer Straße.