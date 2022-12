Nürnberg vor 1 Stunde

Festnahme nach Diebstahl

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei erwischt Autoknacker auf frischer Tat

Am Freitagmorgen meldeten Anwohner im Nürnberger Stadtteil Hohe Marter der Polizei einen verdächtigen Mann, der mehrfach versuchte, Autos in der Straße aufzubrechen. Als Beamte ihn festnehmen, sitzt er gerade in einem fremden Wagen.