In Nürnberg kommt es am Montagabend (7. Februar 2022) erneut zu einem größeren Protestzug gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Initiator der Demonstration ist die Bewegung "Team Menschenrechte“, berichtet die Stadt Nürnberg inFranken.de. 2500 Teilnehmer wurden demnach im Vorfeld angemeldet.

Infolge der Versammlung werden mehrere Straßen und Plätze im Stadtgebiet ganz oder teilweise gesperrt. "Wir bitten betroffene Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis, dass solche Behinderungen zur Gewährleistung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit nicht ausgeschlossen werden können", schreibt die Stadt Nürnberg auf ihrer Webseite.

Die Demonstration findet laut Angaben von Stadt und Polizei im Zeitraum von 18.45 bis 20.45 Uhr auf folgender Wegstrecke statt:

Wie die Polizei Mittelfranken auf ihrer Facebook-Seite schreibt, kommt es aufgrund des Versammlungsgeschehens im genannten Zeitraum zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen.

"Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Kollegen zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren", teilt die Polizei mit.

