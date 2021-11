Ein 24-Jähriger, der in Begleitung einer Frau unterwegs war, rüttelte in der Leonhardstraße in Nürnberg am Donnerstagmorgen (18. November 2021) lautstark an einem Garagentor. Zwei Passanten, die dort vorbeiliefen, forderten den Mann auf, das Rütteln am Tor einzustellen.

Der 24-Jährige zog daraufhin ein Messer und drohte den beiden, sie damit "abzustechen", wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt. Die Verängstigten rannten daraufhin weg, konnten jedoch beobachten, wie der Tatverdächtige und seine Begleiterin ein Haus betraten.

Nürnberg: 24-Jähriger droht Passanten abzustechen - seine Begleiterin bedroht Polizei

Die alarmierte Polizei lokalisierte den 24-Jährigen zusammen mit seiner 35- jährigen Begleiterin in deren Wohnung in der Leonhardstraße.

In der Wohnung stellten die Beamten bei dem Mann das Messer sicher und erteilten ihm einen Platzverweis.

Die 35-Jährige, die sich aggressiv und sprunghaft verhielt, zog plötzlich ebenfalls ein Messer und weigerte sich, dieses wegzulegen. Die Polizeibeamten entwaffneten und fesselten sie.

35-jährige Begleiterin musste in Gewahrsam genommen werden

Aufgrund des durchgehend aggressiven Verhaltens wurde die Frau in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte verbracht. Die gesamte Fahrt über und auch in den Räumlichkeiten der Polizeidienststelle setzte die 35-Jährige ihr Verhalten fort. Sie schlug und trat nach den Beamten und beleidigte diese. Letztlich begann sie, sich selbst zu verletzten und wurde im Anschluss an die Sachbearbeitung zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die 35-Jährige wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Der 24-jährige Mann muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung verantworten.

Alle am Einsatz beteiligten Polizeibeamten blieben unverletzt.

