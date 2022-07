Der 20-Jährige hatte sich am Sonntagabend (17. Juli 2022) gegen 17 Uhr in der Krugstraße in Nürnberg aufgehalten, als ihn ein, nach eigenen Angaben, Unbekannter anging. So berichtet die Polizei Mittelfranken. Der Angreifer habe ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei davon gerannt.

Zu Hause stellte der 20-Jährige mehrere Schnittverletzungen an seinem Körper fest. Wie ihm diese zugefügt wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West fahndete mit mehreren Streifen nach dem unbekannten Mann, jedoch ohne Erfolg. Die Beamten bitten deshalb Zeugen, die im genannten Zeitraum einen Streit beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 0 zu melden.