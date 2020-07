Er wollte sich lediglich auf die Brüstung des Balkons setzten - und das wurde ihm zum Verhängnis. Der 38-jährige Mann stürzte vom Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg.

Der Sturz in die Tiefe verursachte schwere Verletzungen bei ihm. Zeugen leisteten erste Hilfe, Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Doch dort verstarb er kurze Zeit später.

Nürnberg: Geburtstagsfeier endet tragisch

Der Vorfall ereignete sich gegen 02.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag (26. Juli 2020) auf einer Geburtstagsfeier im Stadtteil Schleifweg. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall: Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass es sich um Fremdverschulden handle, so die Ermittler.