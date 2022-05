Nürnberg vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Brand in Nürnberger Mehrfamilienhaus: Einsatzkräfte finden toten Mann

Am Montagabend (02.05.2022) kam es in Nürnberg zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen toten Mann.