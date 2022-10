In Nürnberger U-Bahn: 24-Jähriger sticht mit Küchenmesser ziellos um sich. Am Mittwochabend (5. Oktober 2022) hantierte ein offenbar verwirrter Mann mit einem Messer in einer U-Bahn im Nürnberger Süden. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Laut Polizeiangaben bestieg der junge Mann gegen 22.30 Uhr einen Waggon der U-Bahn-Linie 1 an der Haltestelle Langwasser-Nord. Hierbei habe der Mann ein Küchenmesser mit sich geführt. In der U-Bahn führte der 24-Jährige dem Präsidium zufolge "eine Vielzahl von Stichbewegungen" in die Luft aus, ohne jedoch konkret Menschen anzugreifen.

Nürnberg: Fahrgäste rufen Polizei - 24-Jähriger nach Vorfall in U-Bahn in Fachklinik gebracht

Einige Fahrgäste verständigten die Polizei, sodass der Zug an der U-Bahnhaltestelle Nürnberg-Messe gestoppt und der Mann widerstandslos festgenommen wurde. "Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in die Obhut einer Fachklinik übergeben", teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand seien keine unbeteiligten Personen zu Schaden gekommen.

